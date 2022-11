Pedro Silva Pereira pede ao PS coerência na revisão constitucional

Este foi dos recados que a direção dos socialistas ouviu durante a reunião da Comissão Política Nacional do PS, que se destinou a apresentar o futuro projeto de revisão constitucional dos socialistas.

O antigo ministro da Presidência não criticou o teor global do projeto que o PS se prepara para entregar esta sexta-feira na Assembleia da República, mas, de acordo com vários dirigentes socialistas contactados pela agência Lusa, identificou no documento em análise diversas lacunas.

Na perspetiva de Pedro Silva Pereira, o PS deveria agora olhar para o projeto que apresentou em 2010, no parlamento, numa revisão constitucional aberta pelo PSD de Pedro Passos Coelho, então na oposição ao Governo de José Sócrates, mas que acabou por não se concretizar.

Entre outros exemplos, Pedro Silva Pereira referiu que o PS sempre defendeu a consagração na Constituição da República da figura da moção de censura construtiva, matéria que não consta do projeto agora analisado na reunião da Comissão Política deste partido.

Na intervenção de abertura da reunião, o secretário-geral do PS, António Costa, frisou logo que os socialistas não aceitarão qualquer revisão de matérias institucionais - um recado dirigido ao PSD, mas que também exclui a ideia de consagrar a moção de censura construtiva.

Na reunião, de acordo com fontes socialistas, o antigo ministro José António Vieira da Silva advertiu que os portugueses, na atual conjuntura de dificuldades económicas por causa da inflação, não vão compreender que se entre num processo de revisão constitucional.

No seu primeiro discurso da noite, o secretário-geral do PS realçou a ideia de que também ele entende que a revisão constitucional não é prioritária para o país, mas mesmo assim entendeu que o PS deveria ir a jogo, fazendo frente ao populismo da extrema-direita.

"Perante a abertura de um processo de revisão constitucional podíamos ter duas atitudes: Uma era simplesmente dizer que isso não é prioritário e não vamos apresentar nenhuma proposta de revisão constitucional; outra era dizer, se há um processo de revisão constitucional que inevitavelmente está aberto, então vale a pena contribuir para melhorar a Constituição", apontou o líder socialista.