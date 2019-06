Pedro Siza Vieira defende Estado responsável por gestão de terrenos sem dono

Reuters

Pedro Siza Vieira diz que esta é a única forma de garantir a segurança das populações, em matéria de prevenção de incêndios.



A proposta do Executivo prevê que as terras sem dono conhecido passem a pertencer ao património do Estado, caso não sejam reclamadas, no prazo de 15 anos.



No entanto, PCP e PSD preparam-se para chumbar esta iniciativa. Uma posição que o ministro Siza Vieira não compreende.