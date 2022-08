Pedro Strecht: o importante é não manter a "ocultação da ocultação"

Terá havido uma facilitação por parte da igreja portuguesa no caso de abusos sexuais entre várias gerações. O coordenador da comissão que está a analisar as denúncias de abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa fala mesmo em manchas negras nos vários seminários do país - declarações de Pedro Strecht na Grande Entrevista da RTP3.