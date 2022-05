Pedrógão. Alegações finais adiadas após juiz ter testado positivo à covid-19

O juiz António Centeno testou positivo à covid-19 na terça-feira, o que levou ao adiamento das alegações finais do processo sobre as alegadas responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande. O juiz irá realizar esta quarta-feira um teste PCR.

"Considerando o tempo previsível necessário para a realização de obtenção do resultado do teste PCR, que geralmente medeia entre 24 e 48 horas, com impossibilidade temporária de constituição do tribunal coletivo, (...) interrompe-se a presente audiência e, consequentemente, dão-se sem efeito as sessões designadas para hoje e amanhã, 05 de maio", comunicou a presidente do coletivo de juízes, Maria Clara Santos, no início da sessão., entre os quais os ex-presidentes das Câmaras de Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, Fernando Lopes e Valdemar Alves, respetivamente, um antigo vice-presidente da Câmara de Pedrógão Grande José Graça, a então responsável pelo Gabinete Florestal deste município, Margarida Gonçalves, e o atual presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu.O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, responsável pelas operações de socorro, é também um dos arguidos.Há também empresas com os seus elementos como arguidos, nomeadamente da antiga EDP Distribuição (atual E-REDES), José Geria e Casimiro Pedro. A linha de média tensão Lousã-Pedrógão Grande, onde ocorreram descargas elétricas que desencadearam os incêndios, está também na mira das acusações do Ministério Público (MP).Três funcionários da Ascendi - José Revés, Ugo Berardinelli e Rogério Mota - estão também a ser julgados. A subconcessão rodoviária do Pinhal Interior, que integrava a Estrada Nacional 236-1, onde ocorreu a maioria das mortes, estava adjudicada à Ascendi Pinhal Interior.

Na audiência desta quarta-feira estiveram presentes dez dos 11 arguidos. O único ausente foi o funcionário da Ascendi José Revés, cujo advogado comunicou ao tribunal que também está infetado com o novo coronavírus.