Pedrógão. Autarcas e proprietários entre os acusados de fraude

FOTO: Miguel Vidal, Reuters

Valdemar Alves, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, volta a ter o nome escrito numa acusação do Ministério Público - desta vez no processo relacionado com a reconstrução de casas com dinheiros de donativos.



De acordo com o despacho a que a RTP teve acesso, o autarca é acusado de 20 crimes de prevaricação, 20 de falsificação de documento e 20 de burla qualificada, cinco deles na forma tentada: "O arguido Valdemar Alves, enquanto Presidente da Câmara, logo na fase de identificação das habitações elegíveis para apoio (...) decidiu promover e facilitar a reconstrução ou reabilitação de habitações não permanentes e mesmo de ruínas pré-existentes."



Pelo mesmo número de crimes é também acusado Bruno Gomes, antigo vereador de Pedrógão, responsável pelos processos de reconstrução das casas: "Para além do beneficio dos interessados, no que granjeavam vantagem política, pretendiam que o município de Pedrogão Grande ficasse beneficiado com mais verbas para a revitalização, do que os demais."



O antigo autarca de Castanheira de Pera, Fernando Lopes, também vai ter de responder por um crime de burla qualificada, na forma tentada, um crime de falsificação de documento e outro de falsidade informática.



Dos 28 arguidos agora acusados, a maioria são proprietários que beneficiaram dos subsídios sem terem casas prioritárias. Em causa está o desvio de Verbas geridas pelo fundo Revita ou por outras entidades como Instituições particulares de solidariedade social.



O Ministério Público determinou o arquivamento ou separação de processos quanto aos restantes 16 arguidos.