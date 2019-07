Pedrógão Grande. 28 arguidos acusados pelo Ministério Público

RTP05 Jul, 2019, 16:05 / atualizado em 05 Jul, 2019, 16:16 | País

Foi ainda determinado, no despacho de encerramento, o "arquivamento ou separação de processos quanto aos restantes 16 arguidos", lê-se num comunicado divulgado pelo DIAP de Coimbra.



A acusação diz respeito à "prática de 20 crimes de burla, 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, 20 crimes de falsificação de documentos, um crime de falsidade informática e um crime de falsas declarações".



Foi ainda requerida "a perda de vantagens provenientes dos crimes no montante global de 715 987,62 euros".



De acordo com o comunicado divulgado ao início da tarde, o despacho final contém "70 despachos de arquivamento total ou parcial dos casos examinados. O processo tem atualmente 9 volumes, 90 apensos e 21 anexos".