Partilhar o artigo Pedrogão Grande: Área ardida é já três vezes a dimensão do concelho de Lisboa Imprimir o artigo Pedrogão Grande: Área ardida é já três vezes a dimensão do concelho de Lisboa Enviar por email o artigo Pedrogão Grande: Área ardida é já três vezes a dimensão do concelho de Lisboa Aumentar a fonte do artigo Pedrogão Grande: Área ardida é já três vezes a dimensão do concelho de Lisboa Diminuir a fonte do artigo Pedrogão Grande: Área ardida é já três vezes a dimensão do concelho de Lisboa Ouvir o artigo Pedrogão Grande: Área ardida é já três vezes a dimensão do concelho de Lisboa

Tópicos:

Figueiró Vinhos Castanheira, Inglaterra, Madrid, Pedrógão,