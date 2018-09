Pedrógão Grande. Assembleia Municipal debate irregularidades na atribuição de verbas

RTP10 Set, 2018, 13:30 / atualizado em 10 Set, 2018, 13:36 | País

A ordem de trabalhos do encontro desta tarde tem como ponto único a análise da execução e aplicação dos fundos para recuperação das casas, na sequência dos fogos de 2017. Ao longo das últimas semanas, a Visão e a TVI denunciaram casos de fraudes na atribuição de subsídios para a reconstrução de casas destruídas.











Em declarações esta manhã à Antena 1, o autarca diz estar de consciência tranquila e refere que 70 por cento das primeiras habitações que arderam no grande incêndio do ano passado já foram reconstruídas ou estão em fase final de reconstrução.





Já o presidente da Assembleia Municipal, Tomás Correia, pretende o “esclarecimento cabal” da polémica.“Espero sinceramente que fique tudo clarificado, espero que não restem dúvidas acerca do papel dos órgãos autárquicos, nomeadamente do executivo municipal, e também a Assembleia Municipal”, disse à RTP.















"Sendo desejo público e manifesto da presidência da Câmara de Pedrógão Grande o apuramento cabal das suspeições levantadas por certos setores na atribuição daqueles apoios", Valdemar Alves declarou “publicamente” a sua adesão à iniciativa, promovida pelo movimento político Democracia 21.





À mesma hora da reunião, um protesto de cidadãos convocado no Facebook deverá marcar presença junto aos Paços do Concelho para “exigir a demissão do executivo camarário face às evidências de compadrio e de desrespeito pelas mais vulneráveis e indefesas vítimas dos incêndios”.





O grande incêndio de Pedrógão Grande deflagrou a 17 de junho de 2017, tendo alastrado a vários concelhos circundantes. Morreram 66 pessoas e 253 ficaram feridas, sete delas com gravidade. Quanto às perdas materiais, foram destruídas cerca de 500 casas, 261 das quais eram de primeira habitação, e ainda meia centena de empresas.





O Fundo Revita, criado pelo Governo para apoiar as populações e a revitalização das áreas afetadas pelos incêndios de junho de 2017, recebeu o contributo de 61 entidades, com donativos em dinheiro, em bens e em prestação de serviços.





Perante as suspeitas de irregularidades na reconstrução de casas afetadas pelos incêndios, a Comissão Técnica do Fundo Revita está a avaliar cerca de 20 casos suspeitos em Pedrógão Grande, e ainda alguns casos em Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos.









No final de agosto, o Presidente da República disse esperar que a investigação rápida e eficaz ao caso polémico das casas de Pedrógão. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que os portugueses "não podem ficar com dúvidas" quando dão um contributo para uma causa nobre.





“Seja uma casa, sejam duas, sejam três, sejam quatro, não interessa. Podia ser até ser só uma”, afirmou ainda o chefe de Estado sobre a necessidade de esclarecimentos "no caso de haver dúvidas quanto à lisura do comportamento".







Por diversas vezes, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande tem recusado o envolvimento do executivo camarário nas suspeitas de fraude. Valdemar Alves lembra que as suspeitas estão a ser investigadas pelo Ministério Público e sublinha que a câmara apenas tem ajudado as pessoas a preencher as candidaturas.O presidente da autarquia sublinha ainda que os atrasos não são da responsabilidade da Câmara de Pedrógão Grande.Ainda no sentido de distanciar a Câmara de toda a polémica, Valdemar Alves anunciou que vai assinar uma petição contra as alegadas fraudes nas ajudas à reconstrução de casas, segundo é informado por um comunicado citado pela agência Lusa.