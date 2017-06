Pedrógão Grande e Góis mobilizavam mais de 2.400 operacionais durante a madrugada

Lusa 22 Jun, 2017, 07:45 | País

Em curso desde as 15:00 de sábado, o incêndio em Góis, no distrito de Coimbra, mobilizava, àquela hora, 1.195 efetivos e 427 viaturas.

Já em estado de resolução (incêndio sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido), o fogo em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, estava a ser combatido, à mesma hora, por 1.214 operacionais, apoiados por 435 veículos.

O incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e foi dado como dominado na tarde de quarta-feira, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.

Às 04:30 de hoje, a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) assinalava dez incêndios ativos, dos quais três em curso, um em resolução e seis em conclusão, que mobilizavam um total de 2.746 operacionais e 973 meios terrestres.

Segundo a informação da Proteção Civil, o fogo no concelho de Penela, no distrito de Coimbra, que deflagrou às 21:15 de sábado, está em fase de conclusão (incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio), mobilizando 122 bombeiros e 43 meios terrestres.

Em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, a ANPC assinalava dois incêndios ativos que estavam a ser combatidos com um total de 114 operacionais, com o apoio de 39 veículos.

Ainda no distrito de Bragança, mas no concelho de Vinhais, estava em fase de conclusão um incêndio que mobilizava 19 operacionais e cinco veículos.

No distrito de Santarém, o fogo registado em Salvaterra de Magos, que deflagrou pelas 20:00 de quarta-feira, encontra-se em conclusão, mobilizando 12 bombeiros e cinco meios terrestres.

De acordo com a Proteção Civil, em conclusão estão também os incêndios em Sernancelhe (Viseu), na Covilhã (Castelo Branco) e em Sabrosa (Vila Real).