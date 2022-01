Pedrógão Grande. Ex-presidente da Câmara condenado a sete anos de prisão

O ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande Valdemar Alves foi hoje condenado na pena única de sete anos de prisão pelo Tribunal Judicial de Leiria no processo relacionado com a reconstrução de casas após os incêndios de junho de 2017. Também o ex-vereador da Câmara, Bruno Gomes, foi condenado na pena única de seis anos de prisão.



Valdemar Alves, assim como Bruno Gomes, tinham sido pronunciados por 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, 20 crimes de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, cinco dos quais na forma tentada, os mesmos do despacho de acusação. Também o ex-vereador da Câmara, Bruno Gomes, foi condenado na pena única de seis anos de prisão.

A RTP sabe que o antigo presidente da Câmara foi ainda absolvido de alguns crimes, tendo sido condenado por 13 crimes de prevaricação de titular de cargo político e por oito crimes de burla qualificada e outros dois por burla qualificada na forma tentada. O que dá uma pena de sete anos de prisão.







À saída do tribunal, o antigo vereador afirmou que "não estavamos à espera de uma decisão com este peso", mas que vão reler o acórdão para saber como pode invocar recurso.



"Ficou tudo um bocadinho preplexo com a decisão", afirmou aos jornalista Bruno Gomes.



Quanto ao ex-autarca, também podera invocar a recurso, assumindo estar surpreendido com a pena aplicada.



"Isto foi uma supresa. (...) Vai ser uma caminhada muito longa", declarou Valdemar Alves.







O antigo autarca de Pedrógão Grande e o ex-vereador "promoveram a reabilitação de casas que estavam identificadas pela Câmara como segundas habitações ou habitações não permanentes".





Valdemar Alves foi ainda condenado a pagar solidariamente, juntamente com mais 12 arguidos, os pedidos cíveis formulados pelo Fundo Revita (109.383,30 euros), pela parceria União das Misericórdias Portuguesas/Fundação Calouste Gulbenkian (185.233,33 euros) e pela Cruz Vermelha Portuguesa (111.579,01 euros), totalizando 406.195,54 euros. O Revita, criado pelo Governo, é um fundo de apoio às populações e à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios ocorridos em junho de 2017. Agrega a recolha de donativos em dinheiro, em espécie de bens móveis ou em serviços.







De acordo com a juíza Cristiana Almeida, os arguidos agiram com dolo, prejudicando outras pessoas que precisavam efetivamente da ajuda para reconstruir as suas habitações. Nas alegações finais, a procuradora do MP, Catarina Lopes, tinha pedido a condenação a prisão efetiva para ambos, tendo em conta a “quantidade de crimes, a gravidade, as molduras abstractas, a reiteração”.





“Ambos sabiam que os requerimentos para apoio pelo fundo seriam rejeitados pela Comissão Técnica e pelo Conselho de Gestão [do Revita] se deles constasse que antes dos incêndios eram casas em ruínas, devolutas ou habitações não permanentes”, sublinhou, segundo cita o Público.



Para a procuradora os antigos autarcas de Pedrógão Grande “atuaram em conluio, e comunhão de esforços e de vontades”, não respeitando as normas legais com intenção de beneficiar os outros arguidos, alguns dos quais seus amigos pessoais.



Segundo a procuradora com esta atuação “prejudicavam os municípios de Castanheira de Pêra e de Figueiró dos Vinhos”, também fortemente fustigados pelos incêndios de 2017, e “outras famílias que precisavam, essas sim, de apoio realmente”, classificando isto como “o mais chocante da actuação dos arguidos”.



Aos restantes 26 arguidos estão imputados, de forma diferenciada, crimes de falsas declarações, falsidade informática, falsificação de documento ou burla qualificada.







A leitura do acórdão, que começou às 10:44 e durou pouco mais do que uma hora, foi antecedida de uma comunicação, por parte da presidente do tribunal coletivo, de alteração não substancial dos factos e da qualificação jurídica.



No final, a magistrada judicial declarou que "se perceba, arguidos, comunidade", que "não vale tudo" para se aceder a fundos alheios, considerando, que com a sua postura, os arguidos "conseguiram minar a confiança de todos na palavra solidariedade".







Em julho de 2018, meio milhão de euros de donativos destinados à reconstrução de casas de primeira habitação teriam sido desviados para casas de segunda habitação. As suspeitas recairam sobre casos de pessoas que terão alterado a morada fiscal para conseguirem o apoio do Fundo Revita ou de outras instituições.



O julgamento começou em 26 de outubro de 2020 e teve 26 sessões. Na origem do processo está o alegado desvio de meio milhão de euros de donativos destinos à reconstrução de casas de primeira habitação para casas não prioritárias, isto é, de segunda habitação.

O incêndio que deflagrou em 17 de junho de 2017 em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que alastrou a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e mais de 250 feridos, sete dos quais graves, e destruiu meio milhar de casas, 261 das quais habitações permanentes, e 50 empresas.