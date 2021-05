Pedrógão Grande. Julgamento arranca apesar de recurso pendente do MP

. Um megaprocesso implica mais de 20 arguidos e mais de 50 testemunhas, o que não acontece neste caso.Nenhum dos advogados foi notificado deste despacho.À saída da primeira sessão do julgamento, que decorreu durante esta manhã, o advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa duas das famílias das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, protestou contra a decisão da presidente do coletivo de juízes, defendendo que “teria sido preferível ter dado efeitos suspensivos de recurso”.Ou seja, se o Tribunal de Relação der razão ao MP, a produção de prova até à data será toda anulada”, explicou o advogado.“Será altamente desgastante e desprestigiante que o julgamento tenha de começar de novo”, defendeu Ricardo Sá Fernandes.Para além destas questões processuais, o início do julgamento está também a ser marcado por contestações relativamente às condições do espaço da sala tendo em conta as atuais restrições em altura de pandemia.“Eu entendo que temos de lidar com as condições que temos. O presidente do tribunal disse que havia instalações com melhores condições para albergar toda a gente que quisesse assistir. Eu acho que devia ter sido essa a solução”, defendeu Ricardo Sá Fernandes.A advogada do comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, na altura responsável pelas operações de socorro, defendeu que “estas não são as condições ideais, mas são as possíveis e serão necessariamente as essenciais para fazemos aquilo que a todos compete”.

O julgamento, que estava previsto iniciar às 9h30, foi inicialmente suspenso devido a um protesto dos funcionários judiciais. Cerca de três dezenas de funcionários concentraram-se à frente do Palácio da Justiça.

Os três autarcas acusados são Fernando Lopes, ex-presidente da Câmara de Castanheira de Pera, Jorge Abreu, presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos e Valdemar Alves, presidente da autarquia de Pedrógão Grande.Entre os restantes arguidos estão o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, dois funcionários da EDP e três da Ascendi.O antigo vice-presidente da Câmara de Pedrógão Grande José Graça e a então responsável pelo Gabinete Florestal deste município, Margarida Gonçalves, estão igualmente entre os arguidos.Aos funcionários das empresas, autarcas e ex-autarcas, assim como à responsável pelo Gabinete Técnico Florestal, são atribuídas responsabilidades pela omissão dos "procedimentos elementares necessários à criação/manutenção da faixa de gestão de combustível", quer na linha de média tensão Lousã-Pedrógão, onde ocorreram duas descargas elétricas que desencadearam os incêndios, quer em estradas, de acordo com o Ministério Público.O incêndio de junho de 2017 provocou 66 mortos e mais de 250 feridos.