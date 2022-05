Também se pede a condenação ao Presidente da Câmara de Castanheira de Pêra com base na mesma acusação. Já para o autarca de Figueiró dos Vinhos foi pedida a absolvição.

O jornalista Joaquim Reis acompanhou as alegações finais e as decisões do Ministério Público a partir do Tribunal de Leiria. (Foto: Paulo Cunha - Lusa)