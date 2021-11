Pedrógão Grande. Pedida prisão efetiva para ex-presidente da Câmara e ex-vereador

Durante a manhã, nas alegações finais, numa sala improvisada de um centro de exposições da Batalha, a procuradora do Ministério Público defendeu penas de prisão efetiva para Valdemar Alves e Bruno Gomes“Atenta a quantidade de crimes, a gravidade, as molduras abstratas, a reiteração, achamos que devem ser condenados a penas de prisão efetiva”, propugnou a procuradora nas alegações finais do julgamento do Tribunal Judicial de Leiria.

Na ótica do Ministério Público, os antigos autarcas “atuaram em conluio e comunhão de esforços e de vontades”, atropelando as normas legais com a intenção de beneficiar os outros arguidos, entre os quais seus amigos de ambos.





O ex-presidente e o ex-vereador da Câmara de Pedrógão Grande estão pronunciados por duas dezenas de crimes de prevaricação de titular de cargo político, outros 20 crimes de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, no âmbito do processo sobre alegadas irregularidades na reconstrução de habitações, depois dos incêndios de junho de 2017.



Defendeu ainda que, com a sua atuação, “prejudicavam os municípios de Castanheira de Pera e de Figueiró dos Vinhos”, igualmente atingidos pelos fogos de 2017, assim como “prejudicavam outras famílias que precisavam, essas sim, de apoio realmente”: “O mais chocante da atuação dos arguidos”.



A magistrada afirmou que Valdemar Alves e Bruno Gomes “sabiam que, desta forma, iriam obter benefício, não a nível económico, mas a nível político”, ao abrigo do “prestígio político que, com este feito, a reconstrução da quase totalidade das casas”, poderiam aceder a outros cargos.

“Todos os factos”

De resto, Catarina Lopes considerou que os outros 26 arguidos “devem ser condenados em penas de prisão suspensas”, pedindo “condições de suspensão efetivas e eficazes, que passem por devolver tudo aquilo que receberam, aqueles que ainda não o fizeram”.Ao defender que os arguidos atuaram com dolo, prestando falsas declarações, a procuradora enumerou “vários estratagemas que usaram”: alteração da morada fiscal, renovação do cartão do cidadão ou pedidos de atestados de residência falsos, “com intenção de induzirem em erro as entidades”.

Os incêndios de Pedrógão fizeram 66 mortos e 253 feridos e devastaram cerca de meio milhar de casas, das quais 261 habitações permanentes, e 50 empresas.



Para o Ministério Público, a legislação aplicável no processo em julgamento, quando se refere à habitação permanente, é o local onde a pessoa vive sempre, de forma continuada, estável e duradoura e que corresponde ao seu domicílio fiscal.Valdemar Alves e Bruno Gomes, insistiu a procuradora, “promoveram a reabilitação de casas que estavam identificadas pela Câmara como segundas habitações ou habitações não permanentes”.

“Ambos sabiam que os requerimentos para apoio pelo fundo seriam rejeitados pela Comissão Técnica e pelo Conselho de Gestão [do Revita] se deles constasse que antes dos incêndios eram casas em ruínas, devolutas ou habitações não permanentes”, acentuou.