Pedrógão: "Há responsabilidades de vários tipos"

O responsável refere ainda que houve um período inicial em que o fogo não foi imediatamente combatido e que se descontrolou entre as 15 e as 16 horas.



Não sendo possível apurar com certeza se esta atuação teria evitado alguma das 64 mortes no incêndio de Pedrógão Grande, João Guerreiro refere que a tomada de algumas medidas poderia limitado a dimensão da catástrofe.



O presidente da Comissão Técnica Independente diz ainda que o relatório concluiu que as notícias de mortes que se foram seguindo "causaram uma desorientação completa" junto das autoridades.



As notícias que foram surgindo levaram a uma concentração de autoridades, pessoas, responsáveis políticos e comunicação social no posto de comando, um enquadramento que João Guerreiro diz ser pouco aconselhável e que acabou gerar diversas vozes de comando.