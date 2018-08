Pedrógão. Marcelo quer rapidez na investigação à alegada fraude na reconstrução

RTP27 Ago, 2018, 18:26 | País

"Os portugueses querem respostas" e não podem ficar com dúvidas quando dão um contributo para uma causa nobre que, afinal, se pode transformar numa "causa perdida", declarou esta segunda-feira Marcelo Rebelo de Sousa.



"É bom estar uma investigação criminal em curso, se necessário a Inspeção Geral das Finanças, uma vez que lhe pertence também o acompanhamento do fundo Revita e, sobretudo, que não se demore muito tempo", afirmou.



O Presidente da República frisou que as alegadas irregularidades já foram faladas em julho (devido a uma reportagem da revista Visão) e foram agora novamente abordadas (por uma reportagem da TVI), sendo que espera que "se entre no próximo ano com isto esclarecido".

O Presidente iniciou esta segunda-feira uma visita aos concelhos mais afetados pelos incêndios do verão passado, de modo a poder ver as obras de reconstrução e conversar com as populações.



c/Lusa