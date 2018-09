Pedrógão. Ministério Público aponta omissão de "deveres elementares"

Cristina Sambado - RTP28 Set, 2018, 11:29 / atualizado em 28 Set, 2018, 11:37 | País

O despacho de acusação, de 212 páginas, refere várias vezes que “atos e omissões” dos três responsáveis operacionais no combate às chamas “contribuíram para que o incêndio em questão não fosse contido numa fase inicial e enquanto tal era possível”.



Para o Ministério Público esses atos e omissões permitiram que o fogo “se propagasse e, assim, atingisse e provocasse a morte e/ou ferimentos”.



No documento é relatado o contexto da morte de cada vítima e são tecidas duras críticas à forma como o Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Leiria, o segundo comandante distrital e o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão atuaram na resposta ao incêndio. Os dois últimos são ainda acusados de nunca terem exigido o corte da estrada EN236 - 1.



Na acusação, a procuradora Ana Simões critica as decisões tomadas pelo CODIS de Leiria, Sérgio Gomes, que apesar de se encontrar no hospital a acompanhar a intervenção de u dos seus filhos na altura do incêndio estava a desempenhar as suas funções, através do telemóvel, tendo dado indicações à sala de operações de mobilização de meios e contactado com o comandante de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, e com o segundo comandante Mário Cerol. Cada um dos arguidos está acusado por 63 homicídios negligentes e 44 ofensas à integridade física, 14 das quais graves.



Segundo a acusação, a 17 de junho de 2017 “o arguido Mário Cerol exercia funções de 2.º Comandante Operacional Distrital (CODIS) do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria”. No exercício dessas funções cabia-lhes “garantir o funcionamento, a operatividade e a articulação com todos os agentes da proteção civil do sistema de proteção e socorro no âmbito do distrito”, “mobilizar, atribuir e empregar o pessoal e os meios indispensáveis e disponíveis à execução das operações” e assegurar a coordenação, no respeito pela sua direção e comando próprios, de todas as entidades e instituições empenhadas em operações de socorro”.



No entanto, a acusação nota que “não foram acionados meios de combate aéreo mais próximos do local e não acionou o único meio pré-posicionado, a nível nacional, na Força Especial de Bombeiros de Castelo Branco. Os incêndios de junho de 2017 provocaram mais de seis dezenas de vítimas mortais e feriram mais de quatro dezenas de pessoas, tendo ainda destruído mais de vinte e quatro mil hectares de mato e floresta e inúmeros imóveis, lembra o Ministério Público.



Para o Ministério Público, “a mobilização dessa força em tem útil pelo arguido teria sido diferenciadora, contribuindo de forma objetiva para a contenção do incêndio”.



Já o comandante dos Bombeiros Voluntário de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, é acusado ter não ter promovido “as medidas de proteção aos aglomerados populacionais na linha de incêndio” e não ter promovido “como se exigia, o corte de qualquer via de comunicação rodoviária”.



“Por outro lado, para além de ter tolhido a possibilidade do CDOS de Leiria conhecer a evolução do incêndio nos termos supra descritos, o arguido Augusto Arnaut não concretizou especificadamente quais os meios, terrestres e aéreos, necessários para o reforço do combate ao incêndio, assim obstaculizando a que aquele Comando conhecesse a verdadeira dimensão da ocorrência e solicitasse os meios necessários e adequados ao seu enfrentamento”, acrescenta o Ministério Público.





As mesmas considerações do Ministério Público são tecidas em relação a Mário Cerol, segundo comandante distrital, que Aos três membros da Proteção Civil são imputadas várias falhas na coordenação da resposta ao combate e nos procedimentos adotados, bem como na demora na mobilização de meios para o local. chegou ao teatro de operações às 18h00, mas, apesar de ser superior hierárquico de Augusto Arnaut, apenas passou a comandar formalmente as operações quase duas horas depois.



Funcionários da EDP e da Ascendi acusados





A lei exige que seja retirada a vegetação numa largura não inferir a dez metros, em cada um dos lados.



O Ministério Público frisa que o segundo comandante distrital não efetuou um plano estratégico de ação atualizado, apesar de já estar munido com uma previsão meteorológica específica para o local, que permitia perceber que o incêndio se desenvolvia para o oeste em direção à estrada 236-1 (onde morreram grande parte das vítimas).“As descritas ações e omissões do arguido Mário Cerol contribuíram para que o incêndio em questão não fosse contido e enquanto tal ainda era possível, antes tendo permitido e dado causa a que se propagasse e, assim, atingisse e provocasse a morte e/ou ferimentos“ nas vítimas, frisa o documento.Entre os 12 arguidos, estão dois subdiretores da EDP Distribuição, por não terem mandado limpar dois troços da linha de média tensão Lousã-Pedrógão, e três quadros da Ascendi Pinhal Interior, um deles da comissão executiva da empresa, por não terem cumprido a responsabilidade de limpar as bermas da Estrada Nacional 236 -1.O subdiretor da área comercial da EDP José Geria e o subdiretor da área de manutenção do Centro da EDP Casimiro Pedro são apresentados como responsáveis da empresa pela manutenção e gestão da linha de média tensão onde terão ocorrido descargas elétricas que originaram os dois incêndios: Escalos Fundeiros, às 14h38, e Regadas, às 16h00 (que mais tarde acabaram por se juntar).Apesar a acusação considerar que foi uma descarga elétrica na linha de média tensão da EDP que esteve na origem dos dois incêndios, o Ministério Público afirma “que não foi possível perceber o que esteve na base desta descarga (uma anomalia mecânica ou um fenómeno natural, como o impacto de um relâmpago) ”. Por esses motivos “não imputa a ninguém o crime de incêndio florestal”.Para o Ministério Público, estes dois arguidos tinham a responsabilidade de proceder ao corte das árvores e vegetação existentes por baixo da linha de média tensão, que teria evitado a origem do incêndio e consequentes mortes e feridos.Na acusação, os três arguidos com cargos e funções na Ascendi Pinhal Interior (José Revés, António Berardinelli e Rogério Mota) são acusados de 34 crimes de homicídio por negligência e sete crimes de ofensa à integridade física por negligência (cinco dos quais graves).Para a acusação, estes arguidos deveriam ter garantido a limpeza da vegetação e árvores existentes nos terrenos que ladeavam a estrada nacional 236-1, onde morreu uma grande parte das vítimas.