Pedrógão. Presidente da Câmara diz ser alvo de vingança política

O presidente do fundo REVITA assegura que as obras não vão ser retomadas até que o Ministério Público esclareça se houve ou não irregularidades.



Empreiteiros e proprietários estão revoltados, até porque a suspensão do processo travou a reconstrução de duas habitações permanentes sobre as quais não há quaisquer dúvidas.



Em exclusivo ao Sexta às 9, o presidente da Câmara de Pedrógão - um dos 43 arguidos deste processo - garante ter sido alvo de uma vingança política que está a prejudicar gravemente o município.