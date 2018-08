Pedrógão. "Só duas" das denúncias envolvem fundos do Estado

RTP24 Ago, 2018, 13:37 / atualizado em 24 Ago, 2018, 13:46 | País

“Há uma preocupação, que todos temos de ter, de que tudo aquilo que é fruto da generosidade dos portugueses, fruto do trabalho dos portugueses que pagam os seus impostos, tenha a utilização correta e possível”, afirmou o governante.O CDS-PP requereu entretanto a presença urgente do ministro adjunto, Pedro Siza Vieira, no Parlamento para prestar esclarecimentos sobre os donativos e fundos para as vítimas de Pedrógão Grande.





“Felizmente, verifiquei que, do conjunto das nove denúncias que foram feitas, só duas são relativas aos fundos geridos pelo Estado. Todos os outros são geridos por entidades privadas. Mas mesmo assim é óbvio que, se houver fraude, essa fraude tem de ser punida”, enfatizou em seguida António Costa, que falava aos jornalistas durante uma visita aos Passadiços do Paiva, em Arouca.



O primeiro-ministro lembrou ainda que, quando foram publicadas as primeiras denúncias de alegada fraude em Pedrógão Grande, na revista Visão, “a Procuradoria-Geral da República anunciou que iria abrir uma investigação”.



“Vi hoje no jornal que o senhor presidente da Câmara também vai apresentar outra queixa-crime. Investigações, felizmente, não faltam”, acrescentou Costa, aludindo ao pedido, por parte do autarca Valdemar Alves, para que o Ministério Público se debruce sobre as denúncias reveladas na passada quarta-feira numa reportagem da TVI – designadamente um eventual compadrio na escolha de casas para reconstrução.



“Existência ou não de ilícitos”

“Não podemos antecipar as investigações. Vivemos num país em que existe separação de poderes. O caso está entregue à justiça e vamos confiar”, vincou ainda o chefe do Executivo.O presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande pretende ver “averiguada a existência ou não de ilícitos criminais”.“Face à gravidade das denúncias veiculadas na reportagem transmitida pela estação de televisão TVI em 22 de agosto, denominada” e a “imputações graves e difamatórias” ao presidente e ao vice-presidente da Câmara, assim como a outros funcionários camarários, Valdemar Alves quis “submeter à apreciação do Ministério Público todas as denúncias que foram ali tratadas”.O autarca decidiu ainda “participar criminalmente contra a jornalista e todos os responsáveis editoriais daquela estação televisiva, designadamente pelas imputações difamatórias que são feitas a título perentório e parcial, e sem respeito pela presunção de inocência”.“Sem prejuízo disso, importa desde já dar os esclarecimentos que o país exige e que foram escamoteados na reportagem. Sobre as habitações importa clarificar que existem primeiras habitações terminadas e outras por terminar. As primeiras habitações por terminar prendem-se, em diversas situações, com o facto de alguns empreiteiros demorarem mais que outros na execução da obra. Mas também sucedeu que alguns proprietários demoraram bastante tempo a entregar os documentos necessários para dar início da empreitada”, sustentou em comunicado o presidente da Câmara.