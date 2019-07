Partilhar o artigo Pedrógão. União das Misericórdias Portuguesa constitui-se assistente no processo-crime Imprimir o artigo Pedrógão. União das Misericórdias Portuguesa constitui-se assistente no processo-crime Enviar por email o artigo Pedrógão. União das Misericórdias Portuguesa constitui-se assistente no processo-crime Aumentar a fonte do artigo Pedrógão. União das Misericórdias Portuguesa constitui-se assistente no processo-crime Diminuir a fonte do artigo Pedrógão. União das Misericórdias Portuguesa constitui-se assistente no processo-crime Ouvir o artigo Pedrógão. União das Misericórdias Portuguesa constitui-se assistente no processo-crime