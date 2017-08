Pelo menos 15 mil passageiros afetados pelo vento forte na Madeira

RTP 07 Ago, 2017, 13:47 / atualizado em 07 Ago, 2017, 14:17 | País

No aeroporto da Madeira aterraram esta manhã mais de uma dezena de voos, provenientes de vários destinos europeus e do Porto Santo. Voos da Monarch, Tui e Easyjet são alguns dos que conseguiram aterrar no principal aeroporto madeirense. Nenhum voo eram proveniente do continente.



Segundo os dados da ANA – Aeroportos de Portugal, o vento forte provocou o cancelamento de 101 voos e afetou 14.700 passageiros. Numa nota enviada à agência Lusa, a ANA adianta que se registou o cancelamento de duas ligações na passada sexta-feira, 29 no sábado e 70 no domingo, entre chegadas a partidas.

Filas em Lisboa

Reembolso e indemnização?



"Já hoje, verificou-se uma situação de acalmia nas condições de vento, aproximadamente entre as 10:00 e as 12:00, facto que possibilitou 11 movimentos de aterragem, cujas respetivas partidas já se iniciaram", acrescenta.A gestora dos aeroportos nacionais indica que foram adquiridos “colchões e mantas” para disponibilizar aos passageiros retidos na Madeira.O secretário regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira disse hoje que, dos cerca de 15 mil passageiros afetados pela situação, "apenas 300 pernoitaram" no aeroporto nas noites de sábado e domingo.O governante realçou que os hotéis também colaboraram recebendo os seus hóspedes de volta e que a ligação marítima do Lobo Marinho permitiu escoar muitas centenas de pessoas de aviões que divergiram para a ilha do Porto Santo.No aeroporto de Lisboa, há longas filas junto ao balcão de informações da TAP Portugal. Os ânimos estão calmos, apesar do desânimo dos passageiros de várias nacionalidades que se viram impedidos de viajar até ao arquipélago da Madeira e que veem as suas férias em risco.Um voo da TAP saiu do aeroporto de Lisboa por volta das 12h00 com destino à Madeira, devendo aterrar ao início da tarde no aeroporto Cristiano Ronaldo. O voo TP1682 que deveria ter chegado a Lisboa, vindo da Madeira, às 13h35, foi cancelado.Em nota enviada à comunicação social, a TAP pede aos passageiros com voo de e para o Funchal não se desloquem aos aeroportos e solicitem informação junto das agências de viagens e da TAP, através doou do siteO caos no aeroporto da Madeira está a ter também impacto nas agências de viagens. Desde domingo que se somam as reclamações de clientes. A resposta que recebem nem sempre é a esperada, nomeadamente no que diz respeito aos reembolso e às viagens alternativas.Em muitos casos, não sabem quando o dinheiro será reembolsado e, caso insistam numa viagem alternativa, têm de a pagar antes mesmo de receberem o reembolso.A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo recordou à agência Lusa que as companhias aéreas e as agências não são obrigadas a compensar os turistas afetados pelo mau tempo."Estas situações estão previstas na lei como casos de força maior, incontroláveis e sem solução enquanto não houver condições de segurança" para as companhias aéreas efetuarem os voos”, aponta fonte da APAVT.Por isso, "a lei não prevê a obrigatoriedade de agências de viagens e companhias aéreas restituírem" o dinheiro dos bilhetes, tanto aos turistas que têm de permanecer na Madeira como àqueles com viagem marcada para a ilha, referiu.No entanto, a Deco salienta que os passageiros "têm sempre direito a assistência, como alojamento, comida, bebida ou chamadas telefónicas e é a companhia aérea que tem de responsabilizar-se".A Deco aconselha os passageiros a dirigirem-se à companhia aérea em que viajaram e à Autoridade Nacional de Aviação Civil para apresentar a reclamação, ou à agência de viagens, se fizeram uma viagem organizada, e recorda que devem guardar todas as faturas das despesas realizadas.Paulo Brehm realçou que, apesar de não ser obrigatório o reembolso dos bilhetes das viagens aéreas, "as boas práticas historicamente adotadas" pela TAP são de reembolsar o consumidor ou tentar encontrar uma viagem alternativa para outro destino ou para o mesmo, em outra altura que seja possível.Quanto às agências de viagens, acrescentou, seguindo as mesmas "boas práticas, podem reembolsar os valores que consigam reaver dos fornecedores", ou seja, das companhias aéreas ou da hotelaria.