Pelo menos três fábricas destruídas em Mira

Lusa16 Out, 2017, 10:18 | País

O incêndio que está a atingir o concelho de Mira começou no domingo em Quiaios, na Figueira da Foz, e alastrou também ao município de Cantanhede.

As escolas de Mira vão ficar encerradas durante o dia de hoje.

No concelho não há internet, nem outro tipo de comunicações.

Os populares queixam-se igualmente da falta de bombeiros nos locais mais críticos.

Pelo menos 10 pessoas morreram nos incêndios que deflagraram no país no domingo, o pior dia do ano em fogos, segundo as autoridades.

Os cerca de 500 incêndios de domingo provocaram ainda 25 feridos, seis dos quais em estado grave, e obrigaram a evacuar aldeias e a realojar a população.