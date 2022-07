Penacova. Habitantes tentaram combater chamas com as próprias mãos

A RTP falou com um morador cujos eucaliptos e oliveiras ficaram praticamente todos queimados. Na segunda-feira, quando várias frentes do fogo estavam ativas, esse foi um dos habitantes que tentaram salvar as próprias casas.



Outro residente contou como as chamas "de sete ou oito metros de altura" ameaçaram as habitações e como, com as próprias mãos, espalhou dez mil litros de água.