Penas agravadas para divulgação não autorizada de imagens na internet

O diploma, apresentado ontem no Parlamento pelo PS, foi aprovado com a abstenção do PSD.



Os sociais democratas consideram que o diploma altera o código penal sem ouvir os especialistas.



No documento, está previsto o agravamento das penas para três crimes já previstos na lei.



A solução passa, também, pelo agravamento das penas nos crimes de violência doméstica e reserva da vida privada.