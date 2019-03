Penas de prisão para políticos incumpridores

As propostas da comissão parlamentar para o reforço da transparência são reveladas esta segunda-feira no Jornal de Notícias.



Ministros, deputados, autarcas, juízes do Tribunal Constitucional e magistrados judiciais serão obrigados a declarar rendimentos e património. O fisco pode taxar a 80 por cento a riqueza não justificada.



Para além das penas de prisão as propostas que estão em cima da mesa sugerem também mais impostos para os patrimónios dos políticos, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



As novas regras estão em debate desde 2016 na comissão parlamentar para o reforço da transparência no exercício de funções públicas.



Concluídas as votações indiciárias chegou-se a um texto final já enviado para consulta a várias entidades.