Perdas dos lesados do BES vão ser analisadas por grupo de trabalho

O governo vai criar um Grupo de Trabalho, com o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O objetivo é analisar as questões relacionadas com as perdas sofridas por clientes com produtos do BES e do BANIF, em particular os que residem nas Regiões Autónomas, na África do Sul e na Venezuela.