Peregrinação a Fátima com impacto quase nulo na economia da região

As restrições impostas pela pandemia para entrar no santuário afastaram muitos dos peregrinos habituais. A presidente da associação empresarial de Ourém Fátima, Purificação Reis, diz que muitos desistiram nos últimos dias e alerta para o aumento do desemprego na região.