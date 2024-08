O Bispo de Coimbra diz que a guerra, as perseguições, a discriminação e os atentados fazem "desejar uma humanidade nova".

Virgílio Antunes falava em Fátima, onde está a presidir à peregrinação de agosto.



De acordo com as estimativas do Santuário, a Procissão das Velas juntou, esta noite, 45 mil pessoas.