Peregrinação de outubro com perspetiva de multidão no Santuário de Fátima

As celebrações têm já inscritos 37 grupos de peregrinos de 12 nacionalidades, o que aponta para o gradual regresso à normalidade no Santuário, que espera a presença de dezenas de milhares de fiéis, a fazer lembrar o tempo antes da pandemia de covid-19.



A peregrinação começa oficialmente hoje, às 21h30, com a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, seguida de procissão das velas e celebração no altar do recinto. No dia 13, às 9h00, terá lugar a recitação do terço, seguida de missa internacional, com a palavra ao doente e procissão do Adeus.



Esta peregrinação, que celebra a 6.ª Aparição de Nossa Senhora, com particular destaque para o chamado “milagre do Sol”, é a última grande peregrinação aniversária de um ano pastoral ainda muito marcado pela pandemia, pelo que, “apesar de nesta data estar em curso um progressivo e responsável desconfinamento, será obrigatório o uso da máscara e a higienização das mãos à entrada do recinto”, informou o Santuário de Fátima.



Entretanto, a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial de Santarém, montou uma operação de segurança em Fátima, “de modo a garantir a segurança e a tranquilidade pública, o controlo e a fluidez rodoviária, bem como a prevenção criminal” no Santuário e nas áreas envolventes.



“Esta operação, que culminará com a realização das celebrações religiosas no dia 13 de outubro, conta com diversas especialidades da Guarda, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública e do sistema de videovigilância”, informou hoje a GNR em comunicado.