Peregrinação de outubro começa hoje em Fátima e encerra Centenário das Aparições

Lusa12 Out, 2017, 08:22 | País

A peregrinação, que tem por tema "Maria, Estrela da Evangelização" e que será presidida pelo bispo da diocese de Leiria-Fátima, António Marto, abre hoje às 18:30 com uma saudação a Nossa Senhora e aos peregrinos, na Capelinha das Aparições.

Segue-se, no mesmo local, a bênção solene das velas e rosário e, às 21:30, no recinto do Santuário a Procissão das Velas e a Missa Internacional.

Após a meia-noite de hoje e depois da procissão do silêncio, o recinto da Cova da Iria recebe, em estreia, a projeção multimédia "Fátima - Tempo de Luz", produzida pela empresa espanhola Acciona Producciones y Design e encomendada pelo santuário de Fátima para encerrar as celebrações do Centenário das Aparições.

"A fachada da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde será feita a projeção, ganhará uma luz especial que se transformará em narrativa histórica deste lugar ao longo de cem anos, reconstruindo a memória dos marcos históricos e espirituais mais importantes relacionados com a mensagem que a Virgem Maria transmitiu na Cova da Iria", refere, em nota de imprensa, o Santuário de Fátima.

A produção audiovisual, composta por sete cenas e cuja projeção se repete, no mesmo local, às 22:30 de sexta-feira e sábado, "combina mapeamento de projeção, efeitos de iluminação e trilha sonora original".

Na sexta-feira, às 09:00, decorre o rosário na Capelinha das Aparições, a que se segue, no recinto do Santuário, a procissão, missa, bênção dos doentes e Procissão do Adeus.

O encerramento das celebrações do Centenário das Aparições - que teve como momento alto a peregrinação a Fátima do papa Francisco, em maio - decorre na sexta-feira, a partir das 18:30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, com um concerto pela Orquestra e pelo Coro Gulbenkian dirigidos pela maestrina Joana Carneiro e que conta ainda com a participação da soprano Elisabete Matos.

O alinhamento do concerto inclui, entre outras, obras encomendadas aos compositores James MacMillan (The Sun Danced) e Eurico Carrapatoso (Salve Regina), em "estreia absoluta", afirma o Santuário de Fátima.

O concerto "terá transmissão em direto para o Recinto de Oração para que todos os peregrinos possam usufruir de mais este momento musical que celebra o Centenário das Aparições da Virgem aos três Pastorinhos".