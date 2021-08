Peregrinação internacional de agosto a Fátima começa hoje

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Arranca esta quinta-feira mais uma peregrinação internacional ao Santuário de Fátima. Precisamente a pensar na presença no espaço religioso foi autorizada a presença de mais peregrinos no recinto. Mas a organização do Santuário pede "paciência", para que todas as regras de segurança sejam cumpridas.