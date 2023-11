Os relatórios destas perícias devem chegar ainda este mês aos tribunais. Resta saber se esta condição neurológica é impeditiva de Ricardo Salgado testemunhar ou ser julgado em tribunal, pela suspeita de crimes financeiros.



No processo da Operação Marquês, o tribunal aceitou o diagnóstico de Alzheimer. Será agora do Tribunal de Execução de Penas a decidir se o antigo homem forte do Grupe Espírito Santo vai cumprir a pena a que foi condenado numa cadeia.