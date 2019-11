Perigo de derrocada obriga a corte de trânsito na Marginal

Há perigo de derrocada numa extensão de mais de 300 metros.A decisão da Câmara de Cascais deve-se ao estado de degradação do muro que serve de contenção à estrada da Marginal.

Segundo Carlos Carreiras, presidente da câmara de Cascais as obras “podem demorar quatro a cinco dias”.







”, acrescentou.Durante a intervenção o trânsito vai continuar a realizar-se pela via mais à esquerda.“Logo que estejam reunidas as condições de segurança, teremos capacidade para abrir a as duas faixas”, esclareceu..Segundo Carlos Carreiras, a “”.Esta intervenção de emergência ficará em cerca de “150 mil euros”.Segundo Carlos Carreiras, havia dúvidas se a responsabilidade pertencia à Infraestruturas de Portugal ou à Agência Portuguesa de Ambiente.