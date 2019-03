Perigo de incêndio. País sob aviso amarelo

Calor, vento forte e baixa humidade - são a trilogia que coloca o país sob ameaça por estes dias. O risco de incêndio é elevado e, a acontecer, a propagação das chamas será rápida.



O alerta da Proteção Civil chegou na terça feira e tem sido confirmado pelo elevado número de fogos registados nas últimas horas. Há nesta altura 26 incêndios ativos em Portugal, a maioria na região norte.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que o concelho de São Brás de Alportel, no distrito de Faro, apresenta esta terça-feira risco máximo de incêndio e outros 22 estão em risco muito elevado. E a situação vai manter-se nos próximos dias.



Os avisos que provavelmente, serão repetidos inúmeras vezes até ao verão.



O governo impôs o limite de 15 de março para a limpeza dos terrenos, mas desde então pouco choveu. Por isso, o responsável pelo Centro de Estudos de Fogos Florestais da Universidade de Coimbra acredita que vai ser necessária uma nova limpeza ainda antes do verão.



Para garantir eficiência e rapidez na resposta ao fogo, a Autoridade Nacional de Protecção civil reforçou a presença de meios no terreno nos próximos dias.