Pesca da sardinha. Governo aumenta quota disponível e estima que a faina se mantenha até outubro

Até outubro há mais 1823 toneladas de sardinha para pescar. O Governo aumentou a quota disponível depois de ter sido confirmado que ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, a quantidade de sardinhas no mar está a crescer.



A ministra do mar diz que se chegou a um equilíbrio possível entre o que pedem os investigadores e a garantia de sustentabilidade.