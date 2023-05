Pesca da sardinha reabre hoje com limites

O limite de descargas de sardinha capturada com a arte do cerco é de 37.642 toneladas, que são repartidas pelas várias embarcações cujos proprietários ou armadores pertencem a organizações de produtores (OP) e pelo grupo que não pertence a OP reconhecidas para a sardinha. Cada um destes grupos terá, respetivamente, 37.077 (98,5%) e 565 toneladas (1,5%).O Governo estabeleceu ainda um conjunto de limites no que diz respeito à descarga e venda deste peixe, sendo que neles se pode incluir um máximo de 607,5 quilogramas (kg) – o que corresponde a 27 cabazes -, de sardinha calibrada como T4.A captura, manutenção a bordo, descarga e venda da sardinha é proibida em todos os feriados nacionais, é igualmente proibida a transferência deste pescado para uma lota diferente àquela que corresponde ao seu porto de descarga e a mesma embarcação não pode descarregar em mais do que um porto a cada dia.