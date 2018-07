Pescador morre em naufrágio entre Leixões e Aveiro

RTP06 Jul, 2018, 10:20 / atualizado em 06 Jul, 2018, 10:44 | País

O naufrágio da embarcação de Leixões aconteceu pelas 4h30 desta sexta-feira a 30 milhas náuticas, ou 55,6 quilómetros da linha costeira, segundo um comunicado da Marinha Portuguesa. Foi “efetuado aviso à navegação devido ao afundamento da embarcação que ainda poderá constituir um perigo”.



“Seis dos tripulantes foram resgatados pelo navio marcante Wec Van Gogh que se encontrava a navegar nas proximidades e o sétimo tripulante foi resgatado pelo helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, em paragem cardiorrespiratória, tendo de seguida sido transportado para o aeródromo de Ovar, onde viria a ser declarado o óbito”, lê-se na mesma nota.



Ainda de acordo com a Armada, o Wec Van Gogh “irá agora aproximar-se das imediações do porto de Leixões, onde os náufragos irão ser transportados para terra por uma embarcação da estação salva-vidas de Leixões”.



Os tripulantes do pesqueiro Draco são originários das localidades da Murtosa, Costa Nova, Albergaria e Leixões.



A operação de resgate esteve a cargo do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento da Marinha.