Pescador morre na Nazaré após embarcação se virar no mar

O homem, de 57 anos, "dedicava-se à pesca local, tinha várias décadas de experiência, saia para o mar habitualmente sozinho e sofreu um acidente em que o barco se virou, próximo da Praia de S. Gião (no concelho da Nazaré, no distrito de Leiria), por razões ainda desconhecidas", disse à agência o comandante do Porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo.

A embarcação, com menos de 10 metros, registada no Porto da Nazaré, foi avistada por um popular que alertou as autoridades, cerca das 10:00.

Uma patrulha da Polícia Marítima, que se encontrava perto do local "iniciou de imediato as buscas em terra", afirmou o comandante da Capitania, acrescentando que foi também acionada a embarcação da Estação Salva Vidas da Nazaré para as buscas no mar.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional informou que "à chegada ao local foram de imediato iniciadas buscas por terra, pela Polícia Marítima e pelos Bombeiros Voluntários, e por mar, pelos tripulantes da Estação Salva-vidas".

O corpo foi posteriormente detetado e recolhido pelos tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré, que o transportaram para o Porto da Nazaré.

O óbito foi declarado no local pelo Delegado de Saúde, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários da Nazaré para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria, após indicações do Ministério Público.

No local estiveram meios da Polícia Marítima, da Estação Salva-vidas e dos bombeiros da Nazaré que colaboraram nas buscas em terra.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares da vítima.