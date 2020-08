Pescadores e mariscadores do Baixo Alentejo protestam em Évora

Foto: Direitos Reservados

Decorre esta segunda-feira uma manifestação, em Évora, em defesa da pesca do lagostim. A manifestação foi convocada por pescadores e mariscadores profissionais de águas interiores do Baixo Alentejo. Isto depois de ter sido proibida a captura de lagostim.