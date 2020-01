Pescadores em protesto foram ao Ministério do Mar

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Os pescadores portugueses foram até Ministério do Mar em protesto contra as quotas de sardinha e biqueirão.

Dizem que há mais peixe no mar do que é permitido pescar e que é impossível para o setor trabalhar apenas quatro meses por ano. Garantem que há contradições entre as quotas definidas e o stock observado.



O ministro recebeu os pescadores e mostrou-se sensível às preocupações e alertas para os problemas do setor, mas diz que não pode dar qualquer garantia que resulte numa hipoteca do futuro.