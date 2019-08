Pescadores exigem permissão para pescar mais sardinha

Humberto Jorge, presidente da Associação dos Produtores da Pesca do Cerco, diz por isso que se há mais “stock”, a pesca tem de aumentar.



O responsável associativo, em declarações à Antena 1, pediu também ao Governo e a Bruxelas que aceitem esta revisão das quantidades que se possam pescar.



As possibilidades de pesca para Espanha e Portugal foram fixadas em maio para este ano em 10.799 toneladas mas os pescadores portugueses querem aumentar as possibilidades de pesca da sardinha.



Quarta-feira foi o último dia de pesca da sardinha com limite total de capturas até 5.000 toneladas.



A partir de hoje (quinta-feira), o limite é menor. Só podem ser capturadas 2.181 toneladas, de modo a assegurar a recuperação do “stock”.