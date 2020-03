Pescadores garantem peixe fresco mas pedem apoio ao Governo

"Temos capacidade para garantir peixe fresco para as necessidades país, mas temos sentido uma quebra na procura com fecho de muitos mercados e restaurantes e com as limitações de acesso aos hipermercados. Não vale a pena estarem todos os barcos no mar se depois não venderem o que pescaram", disse à Agência Lusa José Festas, presidente da Associação Pró Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM).

Nesse sentido, o dirigente vai endereçar ao Governo uma proposta para "restringir, temporariamente, entre 20 a 30% permanência dos barcos em atividade", mas pedindo para os que ficam em terra "uma linha de crédito ou um subsídio para que pescadores possam continuar sobreviver".

"Se todos forem para o mar, não vão conseguir rentabilizar o que pescam, porque a procura é menor. Mas se reduzirmos a atividade dos barcos e aplicarmos medidas de rotatividade entre a frota, vamos ter mais equilíbrio. Para os que não vão trabalhar através dessa medida, o Governo terá de apoiar pela redução de atividade", disse o líder associativo.

José Festas lembrou que parte do peixe capturado pelos barcos nacionais se destina a Espanha, "onde também se sentiu uma redução da procura", vincando que "este é um setor que lida sobretudo com produtos frescos que são vendidos em quantidades limitadas".

O presidente da APHSM garantiu, ainda, que foram dadas recomendações aos pescadores para minimizarem o perigo de contágio de Covid-19, vincando que o facto das tripulações da maior parte das embarcações não excederem os 10 homens minimiza os riscos de propagação.

"Temos recomendando que lavem as mãos várias vezes, que limpem os barcos, e que quando saem de trabalhar evitem estar em grandes grupos e permaneçam em casa. É importante que todos estejam com saúde para estar no ativo", disse José Festas.

O dirigente partilhou que as medidas de segurança e higiene nas lotas geridas pela Docapesca, nomeadamente a redução de tripulantes na entrega do peixe, "estão a funcionar bem e não têm causado transtorno à atividade".

O coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.