Pessoal de Voo da Aviação Civil analisa proposta de greve

A assembleia vai ter como ponto único da ordem de trabalhos a “apresentação, discussão e votação da proposta apresentada pela TAP”, no âmbito das negociações de um novo Acordo de Empresa, que tem causado atritos entre a companhia e o sindicato, segundo a nota enviada na semana passada aos associados do SNPVAC, a que a Lusa teve acesso.





O presidente do sindicato já disse esperar que o novo ministro das Infraestruturas possa dialogar com os trabalhadores da TAP. Ricardo Penarroias está disponível para explicar as reinvidações dos trabalhadores a João Galamba.





Recorde-se que este sindicato realizou uma greve de tripulantes da TAP nos dias 8 e 9 de dezembro, que levou a companhia aérea a cancelar previamente 360 voos e teve um impacto estimado total de oito milhões de euros.



A TAP disse, entretanto, que respeita e lamenta a decisão do SNPVAC em avançar com uma greve este mês e assegurou que está a fazer tudo para um acordo.