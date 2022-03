Pessoas sem abrigo em Lisboa: "uma realidade devastadora e dramática"

A autarquia tem apontado alternativas, mas muitas pessoas sem abrigo recusaram respostas ou já estiveram de alguma forma acolhidas e abandonaram esses locais e também há os que estão à espera de melhores respostas que se adaptem à sua situação.Com a pandemia, a situação agravou-se e agora há que acompanhar o impacto da crise e da guerra. Laurinda Alves, a vereadora dos Direitos Humanos e Sociais assume que “é uma realidade devastadora e dramática” e em entrevista à jornalista Arlinda Brandão garante que a autarquia está atenta para ajudar. A Câmara de Lisboa está a acompanhar a situação destas pessoas sem abrigo.A oferta “Housing First” – Primeiro Casa – está a aumentar e regista muitos casos de sucesso. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer este tipo de apoio que tira as pessoas sem abrigo da rua e ajuda a que não regressem.Já existem 340 destas casas e vão passar a 400 no final do próximo ano. Este tipo de resposta está a registar muitos casos de sucesso.





A repórter Arlinda Brandão foi conhecer o caso de um sem abrigo, há mais de duas décadas que vivia nas ruas do centro de Lisboa e de há 5 meses para cá diz que recuperou a sua dignidade.