Petição pede a reversão da privatização dos CTT

Quase nove mil pessoas assinaram uma petição que pede a reversão da privatização dos CTT. O documento vai ser entregue esta quarta-feira à tarde no parlamento.



O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações considera que o serviço dos CTT tem vindo a degradar-se desde a privatização em 2014.



O sindicalista Vítor Narciso lembra que podem ser várias as vantagens, caso a empresa de correios volte a ser gerida pelo Estado, o que levou a esta recolha de assinaturas.



Depois da empresa ter anunciado o corte de 800 postos de trabalho para os próximos três anos têm sido várias as manifestações nos últimos dias, mas desta vez, diz o representante do sindicato, há razões acrescidas.





Uma manifestação/concentração bem como a entrega da petição terá lugar esta quarta-feira, a partir das 15h00, frente à Assembleia da República.