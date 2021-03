Petição reclama rua no Porto com o nome de transsexual assassinada

Já conta com quase 5 mil assinaturas uma petição para atribuir a uma rua da cidade do Porto o nome de Gisberta, a transexual assassinada há 15 anos.



A petição foi iniciativa da atriz Sara Barros Leitão, como forma de tornar visíveis os problemas da comunidade transgénero, e foi apoiada pela Comissão da Marcha do orgulho LGBT do Porto.