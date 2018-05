Partilhar o artigo Petróleo no Algarve. APA diz que furo de pesquisa não apresenta riscos ambientais Imprimir o artigo Petróleo no Algarve. APA diz que furo de pesquisa não apresenta riscos ambientais Enviar por email o artigo Petróleo no Algarve. APA diz que furo de pesquisa não apresenta riscos ambientais Aumentar a fonte do artigo Petróleo no Algarve. APA diz que furo de pesquisa não apresenta riscos ambientais Diminuir a fonte do artigo Petróleo no Algarve. APA diz que furo de pesquisa não apresenta riscos ambientais Ouvir o artigo Petróleo no Algarve. APA diz que furo de pesquisa não apresenta riscos ambientais