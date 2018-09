PEV acusa PS de ser travão a políticas essenciais para o país

Foto: Rafael Marchante - Reuters

A líder parlamentar do PEV, Heloísa Apolónia, afirma que no próximo orçamento do Estado o partido quer vagas no pré-escolar para todas as crianças a partir dos três anos, mais centros de saúde com dentistas, benefícios fiscais para promover a eficiência energética e uma aposta séria na ferrovia.