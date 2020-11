PEV: "Não é o estado de emergência que permite ao Governo dar as respostas que se impõem"

"Não é o estado de emergência que permite ao Governo dar as respostas que se impõem. Por isso, os Verdes votam contra a sua renovação", declarou o deputado José Luís Ferreira.



"Para dotar o SNS de mais meios, de mais profissionais de saúde, de mais equipamentos (...) o Governo não precisa do estado de emergência para nada", justificou.



"Pode ainda ser cedo para perceber os eventuais contributos do atual estado de emergência, mas depois destes meses todos continuamos sem identificar qualquer contributo substancial do estado de emergência da última primavera para travar a propagação do vírus".



No entanto, o deputado considerou que "face à gravidade da situação, é imperioso prosseguir e reforçar as medidas de contenção". "Mas não confundamos o que não poder ser confundido, porque uma coisa são as medidas de contenção e outra coisa bem diferente é o estado de emergência", acrescentou.