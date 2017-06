PGR abre inquérito à procuradora responsável pelo caso dos Comandos

RTP 01 Jun, 2017, 17:17 | País

O inquérito foi suscitado pela denúncia no final de abril de um dos advogados de vários arguidos do caso. Alexandre Lafayette pediu o afastamento da procuradora, acusando-a de ter praticado um crime de prevaricação ao ter ordenado detenções por ele consideradas ilegais a sete militares envolvidos no fatídico curso 127.



A procuradora-distrital de Lisboa, Maria José Morgado, tinha considerado que estas detenções tinham sido ordenadas revelando uma elevada qualidade de investigação criminal.



Apesar disso e depois das suspeitas levantadas pelo advogado Alexandre Lavayette, a Procuradora-Geral da República decidiu avançar com o inquérito disciplinar que pode paralisar o processo.



A RTP sabe que Cândida Vilar iria deduzir a acusação neste caso que investiga a morte de dois instruendos dos comandos.



O inquérito do Ministério Público ao caso dos comandos investiga a morte de dois recrutas em setembro de 2016. Vários outros tiveram ainda de receber assistência hospitalar na sequência do treino do 127º curso de Comandos que decorria na região de Alcochete.