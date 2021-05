PGR abre inquérito tutelar educativo no caso do adolescente atropelado

Um adolescente foi atropelado na quinta-feira na Estrada Nacional 10-2 no Seixal, distrito de Setúbal, na sequência de ser vítima de uma alegada prática de bullying.



Os factos deram lugar à instauração de um inquérito tutelar educativo que corre termos na Ministério Público do Juízo de Família e Menores do Seixal



O inquérito tutelar educativo é de natureza reservada e encontra-se previsto na Lei Tutelar Educativa, quando estão em causa factos qualificados pela lei como crime, praticados por menores entre os 12 e os 16 anos.





O caso ganhou notoriedade após ter circulado nas redes sociais um vídeo em que se vê o jovem a ser perseguido e agredido várias vezes por um grupo de estudantes.







Com pouco mais de um minuto, o vídeo começa com uma jovem a dar um murro no ombro do rapaz e a dada altura ouve-se uma outra aluna a chamar a atenção para o facto de estarem a cometer bullying. Momentos depois, o rapaz, de 12 anos, tentou fugir ao atravessar a Estrada Nacional (EN) 10-2 e acabou por ser atropelado por uma viatura.





O pai da vítima explicou à RTP que vai avançar com um processo em tribunal. A PSP também já informou que foram identificados todos os intervenientes nas agressões.